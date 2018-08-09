Анатолий Мещеряков: "Смолов не самый высокооплачиваемый футболист "Локомотива"

Председатель правления "Локомотива" Анатолий Мещеряков​ заявил, что в команде есть более высокооплачиваемые игроки, чем нападающий Федор Смолов, который сегодня подписал контракт с железнодорожниками. По информации "СЭ", сумма трансфера 28-летнего футболиста из "Краснодара" составила около 9 миллионов евро, игрок подписал контракт на 4 года с зарплатой около 3 миллионов евро.

- Смолов теперь самый высокооплачиваемый игрок "Локомотива"?

- Конечно, нет. Повторюсь, цифры, которые фигурировали в прессе о личном контракте игрока, не соответствуют действительности. Игрок прежде всего настроен на футбол. Будут результаты – будут цифры.

- То есть существенные бонусы?

- Еще раз: будут личные и командные результаты – будут и цифры.

- Трансферная кампания клуба завершена?

- Мы к трансферам и новичкам всегда относились исключительно взвешенно. Так будет и дальше. А трансферная работа не прекращается никогда. (Андрей СИЗЯКИН)

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