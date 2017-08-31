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14:02 | Футбол — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Сбор "Локо" в Австрии не существенно дороже тренировок в Баковке"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что учебно-тренировочный сбор клуба в Австрии не выходит существенного дороже, чем тренировки команды на базе в Баковке. Сбор железнодорожников в Австрии проходит во время паузы на игры национальных сборных.

– Есть главный тренер, который решает спортивные вопросы, – приводит ТАСС слова Мещерякова. – Он считает, что ехать на сбор в Австрию лучше. Это не существенно дороже того, чтобы тренироваться здесь в Москве.

"Локомотив" набрал 19 очков после 8 туров и занимает второе место в турнирной таблице.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4521023

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

А фигли...Цены за проезд поднимем....отобьем.

14:11