Анатолий Мещеряков: "Сбор "Локо" в Австрии не существенно дороже тренировок в Баковке"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что учебно-тренировочный сбор клуба в Австрии не выходит существенного дороже, чем тренировки команды на базе в Баковке. Сбор железнодорожников в Австрии проходит во время паузы на игры национальных сборных.

– Есть главный тренер, который решает спортивные вопросы, – приводит ТАСС слова Мещерякова. – Он считает, что ехать на сбор в Австрию лучше. Это не существенно дороже того, чтобы тренироваться здесь в Москве.

"Локомотив" набрал 19 очков после 8 туров и занимает второе место в турнирной таблице.