Анатолий Мещеряков: "Руководство "Локомотива" недовольно самоотдачей некоторых игроков"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что руководство недовольно самоотдачей некоторых игроков. По его словам, это может привести к резким решениям. Также он уверен, что железнодорожникам необходимо усилиться во время зимнего трансферного окна.

"Считаю, что игроки, которые получают определенный уровень зарплаты, мягко говоря, не самый низкий в лиге, должны соответствующим образом выступать и в тренировочном процессе, и на поле, несмотря на все влияющие на них обстоятельства", - приводит ТАСС слова Мещерякова.

На вопрос, кроется ли проблема в самих футболистах или это вина главного тренера команды Юрия Семина, он ответил:

"Не хочу сейчас разделять. Что сказал, то сказал. Но у Юрия Павловича кредит доверия есть".

По его словам, команда нуждается в усилении состава в зимнее трансферное окно.

"Мы считаем, что, естественно, в определенных линиях нам нужно укрепление. Менеджмент команды будет определяться в соответствии с финансовыми возможностями".

Председатель совета директоров отказался комментировать ситуацию с продлением контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком.

"Это к менеджменту. За трансферную политику у нас отвечает президент клуба вместе со своим спортивным директором. Соответственно, они ведут работу, и не считаю нужным вмешиваться в их работу", - сказал Мещеряков.

Он дал понять, что руководство не собирается спешить с выводами по работе нового менеджмента клуба, назначенного в августе.

"Знаете, мы не привыкли действовать, как в известном анекдоте: товарищи, сегодня посадили картошку, а завтра ее выкопали", - подытожил он.