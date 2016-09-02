Анатолий Мещеряков: "Ротенберг точно будет играть в "Локомотиве", а не сидеть на скамейке"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что новичок команды Борис Ротенберг будет играть, а не сидеть на скамейке. 30-летний футболист перешел в стан красно-зеленых из московского "Динамо"​ в последний день трансферного окна.

– Ротенберг – квалифицированный защитник, – цитирует ТАСС Мещерякова. – На мой взгляд, его подписание позволит тренеру варьировать различные тактические схемы. Он точно будет играть. Никаких приобретений ради того, чтобы люди посидели на скамейке, мы не делаем.