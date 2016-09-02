10:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Ротенберг точно будет играть в "Локомотиве", а не сидеть на скамейке"

0
0
0
3

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что новичок команды Борис Ротенберг будет играть, а не сидеть на скамейке. 30-летний футболист перешел в стан красно-зеленых из московского "Динамо"​ в последний день трансферного окна.

– Ротенберг – квалифицированный защитник, – цитирует ТАСС Мещерякова. – На мой взгляд, его подписание позволит тренеру варьировать различные тактические схемы. Он точно будет играть. Никаких приобретений ради того, чтобы люди посидели на скамейке, мы не делаем.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3585768

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Lars Berger

Смех смехом, но, пожалуй, это самое крутое усиление "Локомотива" за последние 6 лет... Палыч возрождает традиции чемпионата России...

11:52

Vlаdimir

Либо выходить на замену, либо играть минут по 70, либо находиться в состоянии травмированного где-то треть или половину сезона.

10:57

shpasic

конечно, ведь если он не будет играть, то его состоятельные родственники денег Локомотиву не дадут.

10:43

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ