Анатолий Мещеряков: "Ротенберг точно будет играть в "Локомотиве", а не сидеть на скамейке"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что новичок команды Борис Ротенберг будет играть, а не сидеть на скамейке. 30-летний футболист перешел в стан красно-зеленых из московского "Динамо" в последний день трансферного окна.
– Ротенберг – квалифицированный защитник, – цитирует ТАСС Мещерякова. – На мой взгляд, его подписание позволит тренеру варьировать различные тактические схемы. Он точно будет играть. Никаких приобретений ради того, чтобы люди посидели на скамейке, мы не делаем.
Lars Berger
Смех смехом, но, пожалуй, это самое крутое усиление "Локомотива" за последние 6 лет... Палыч возрождает традиции чемпионата России...
11:52
Vlаdimir
Либо выходить на замену, либо играть минут по 70, либо находиться в состоянии травмированного где-то треть или половину сезона.
10:57
shpasic
конечно, ведь если он не будет играть, то его состоятельные родственники денег Локомотиву не дадут.
10:43