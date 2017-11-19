Анатолий Мещеряков: "РФС и РФПЛ должны обратить внимание на рекомендации УЕФА по игре в -15"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что существует правило УЕФА, когда не рекомендуется играть при температуре -15. Мещеряков также добавил, что РФС и РФПЛ нужно обратить на это правило внимание.

– Мое мнение одно – насколько я знаю, существуют определенные правила УЕФА, которые не рекомендуют играть при -15, – цитирует "Р-Спорт" Мещерякова. – Думаю, что соответствующие ответственные люди РФС и РФПЛ должны на это смотреть.

Напомним, что накануне ЦСКА в гостевом матче победил "СКА-Хабаровск" (4:2). Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16.