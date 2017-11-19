16:45 | Футбол — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "РФС и РФПЛ должны обратить внимание на рекомендации УЕФА по игре в -15"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что существует правило УЕФА, когда не рекомендуется играть при температуре -15. Мещеряков также добавил, что РФС и РФПЛ нужно обратить на это правило внимание.

– Мое мнение одно – насколько я знаю, существуют определенные правила УЕФА, которые не рекомендуют играть при -15, – цитирует "Р-Спорт" Мещерякова. – Думаю, что соответствующие ответственные люди РФС и РФПЛ должны на это смотреть.

Напомним, что накануне ЦСКА в гостевом матче победил "СКА-Хабаровск" (4:2). Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171119/1128878005.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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alex-ls

эти ссыкло даже с Анжи тянули время... а к СКА вообще ехать забздели

17:05

andrey62

Хватит ныть! Все играли и вы сыграете!

16:55