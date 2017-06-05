Анатолий Мещеряков: "Результаты "Локомотива" противоречивые"

Председатель Совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подвел итоги сегодняшнего заседания совета директоров клуба, отметив, что были подведены итоги сезоны. По его словам, результаты первой команды были противоречивы.

– Тогда какую оценку дали работе Юрия Семина?

– Персональных оценок мы не давали. Но мы рассматривали вопрос итогов спортивного сезона. Причем речь шла не только о первой команде. Но и о молодежке. Много говорили о системе подготовки молодых игроков.

– К каким выводам пришли?

– Приняли решение. Менеджмент клуба с привлечением внешних экспертов под руководством отдельных членов совета директоров в течение месяца на основе анализа системы подготовки ведущих мировых клубов подготовят программу: что нам нужно улучшить для того, чтобы не менее двух игроков ежегодно поставлялись в систему первой команды. Или, как минимум, в команду уровня РФПЛ.

– Совет директоров доволен результатами первой команды?

– Члены совета директоров отметили, что результаты первой команды противоречивые.

– Почему?

– С одной стороны, завоеван Кубок и команда вышла в Лигу Европы. С другой стороны 8-е место не может удовлетворить такой клуб, как "Локомотив". (Виталий АЙРАПЕТОВ)