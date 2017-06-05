18:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Результаты "Локомотива" противоречивые"

Председатель Совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подвел итоги сегодняшнего заседания совета директоров клуба, отметив, что были подведены итоги сезоны. По его словам, результаты первой команды были противоречивы.

 
Юрий СЕМИН.Работу Семина в "Локо" будут оценивать раз в три месяца

– Тогда какую оценку дали работе Юрия Семина?

– Персональных оценок мы не давали. Но мы рассматривали вопрос итогов спортивного сезона. Причем речь шла не только о первой команде. Но и о молодежке. Много говорили о системе подготовки молодых игроков.

– К каким выводам пришли?

– Приняли решение. Менеджмент клуба с привлечением внешних экспертов под руководством отдельных членов совета директоров в течение месяца на основе анализа системы подготовки ведущих мировых клубов подготовят программу: что нам нужно улучшить для того, чтобы не менее двух игроков ежегодно поставлялись в систему первой команды. Или, как минимум, в команду уровня РФПЛ.

– Совет директоров доволен результатами первой команды?

– Члены совета директоров отметили, что результаты первой команды противоречивые.

– Почему?

– С одной стороны, завоеван Кубок и команда вышла в Лигу Европы. С другой стороны 8-е место не может удовлетворить такой клуб, как "Локомотив". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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