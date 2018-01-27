Анатолий Мещеряков: "Разговоры о переходе Фернандеша в "Интер" - из разряда сплетен"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сказал, что не слышал о конкретных предложениях по трансферу полузащитника Мануэла Фернандеша. Ранее появилась информация об интересе "Интера" к португальскому хавбеку железнодорожников. Агент 31-летнего игрока Паулу Барбоза сказал, что его клиент не будет менять клуб до конца сезона-2017/18.

- Лично я не получал предложений и не слышал ни о чем конкретном, - цитирует ТАСС Мещерякова. - А если так - то все разговоры о его переходе из разряда сплетен.

Напомним, Фернандеш выступает за "Локомотив" с 2014 года. В этом сезоне он принял участие в 28 матчах на клубном уровне, забив 9 мячей и отдав 6 результативных передач.