20:18 | Футбол — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Президенту "Урала" стоит поездить по стране и посмотреть поля других клубов"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 22-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:0) отметил сложные условиях, в которых проходила игра. В то же время он усомнился, что у уральцев лучший после "Краснодара" и "Зенита" газон в стране, о чем перед игрой заявлял президент екатеринбуржцев Григорий Иванов.

– Как вам игра с "Уралом"?

– Тяжелая игра соответствовала тем условиям, в которых она проходила.

– Вопрос про условия – как вам газон?

– После драки кулаками не машут, поэтому не хочется комментировать эту историю.

– Перед игрой президент "Урала" Григорий Иванов сказал, что лучше поле только у "Краснодара" и "Зенита".

– Думаю, президенту "Урала" стоит поездить по стране и посмотреть поля. (Андрей СИЗЯКИН)

Урал - Локомотив

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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