Анатолий Мещеряков: "Поле хорошее, а по фактической погоде вопросов не было"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 21-тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком", который завершился вничью (0:0), отметил, что необходимо формировать четкий регламент относительно погоды. Кроме того, Мещеряков заявил, что не знает, почему на трибуны не разрешили пронести баннер "Спартака".

- Насколько оправдано было проводить матч в такую погоду?

- Если взять правила, которые существуют, само состояние поля хорошее, с точки зрения жесткости. Температура – минус семь градусов. По фактической погоде вопросов вообще не возникает. Посмотрите, как сейчас играют в Италии, Германии, Англии. Понятно, что шел снег, но мы живем в России, в Москве. Понятно, что это накладывало определенные нюансы на качество игры, но у нас такой чемпионат. Мы играем до середины декабря и начинаем в конце февраля, начале марта.

- Вырастала травмоопасность в такую погоду.

- Это понятно, но необходимо не комиссии создавать, а формировать четкий регламент. По крайней мере, мы в компании привыкли, что если есть регламент – то получишь такой-то результат, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, начнется игра или нет.

- Был неприятный момент: не разрешили пронести на трибуны баннер "Спартака". Почему?

- Я не в курсе этой темы. Это вопрос к руководству клуба. Я думаю, были веские основания.

- Есть мнение, что это ответ на запрет баннера "Локомотива" в первой игре.

- Давайте действовать одинаково во всех ситуациях. Тогда никаких сложностей не будет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)