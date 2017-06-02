Анатолий Мещеряков: "Пока вопрос с заменой тренера в "Локомотиве" не рассматривается"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что в клубе пока не рассматривался вопрос о замене главного тренера. По его словам, для начала необходимо провести совет директоров, на котором будут обсуждаться итоги спортивного сезона. Напомним, что под руководством Юрия Семина железнодорожники завоевали Кубок России и путевку в групповой турнир Лиги Европы, а в чемпионате страны заняли восьмое место. Контракт 70-летнего специалиста с клубом был рассчитан по системе "1+1".

– Юрий Семин сказал, что официально обозначил желание продолжить работу в "Локомотиве", а вопрос о его будущем просил задать вам. Дадите ответ?

– Не комментирую.

– Когда наступит ясность в вопросе главного тренера?

– В течение десяти дней. Это вопрос руководства клуба и совета директоров. Для начала он должен обсудить итоги спортивного сезона. Пока никаких вопросов, связанных с заменой тренера, не рассматривается.

– Когда состоится совет директоров?

– В ближайшее время. Если и будут какие-то решения, мы всегда вас проинформируем. (Сергей АСТАХОВ)