Анатолий Мещеряков: "Почему Медведев сидит в запасе? Место в составе надо заслужить"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сравнил непопадание в состав рекордсмена чемпионатов России по продолжительности сухой серии Никиты Медведева с кадровой ситуацией в хоккейном ЦСКА. По его мнению, вратарю может понадобиться некоторое время, чтобы раскрыться в столичном клубе. В качестве примеров он привел полузащитника Мануэла Фернандеша и нападающего Джефферсона Фарфана.

– Многие не до конца понимают, зачем "Локо" летом приобрел голкипера Никиту Медведева?

– А давайте вернемся чуть-чуть назад?

– Давайте.

– "Локомотива" очень много критиковали за приобретение Фарфана. Так? А сейчас его уже чуть ли не гением называют, великим. В свое время мне говорили, зачем вы взяли Антона Миранчука. Ну и? А два года назад спрашивали: что у вас делает Фернандеш – мол, два года назад он был никто и звать его никак. Было такое? А сейчас выясняется, что последние полтора года Мануэл лучший полузащитник страны. Или один из лучших. Вот вам и ответ.

– Просто удивляет, что рекордсмен чемпионатов России по продолжительности сухой серии прочно сидит в запасе вашей команды...

– История следующая. Я понимаю тренера. Каждый должен заслужить свое место в составе. А если взять "Зенит", у него три состава людей, который могли бы усилить целый ряд команд. Или возьмите для примера хоккейный ЦСКА. Там такая же история. Вот и все.

– Как реагируете на нападки в адрес клуба, что сумма агентских и подъемных выплат за приход в клуб Медведева составила 3 миллиона евро?

– Ну я же могу рассказать много чего про то, кто сколько за кого заплатил. Можно взять абстрактную команду, которая тратит большие суммы на трансферы. А звезд с неба не хватает. Все определяет результат. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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