Анатолий Мещеряков: "Победа в чемпионате? Цель "Локомотива" - быть в пятерке"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что железнодорожники обыграли "Зенит" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России благодаря настрою. Он не стал отмечать кого-то игроков, выделив всю команду во главе с Юрием Семиным.

- Победа в чемпионате? Цель на сезон была быть в пятерке, не ниже пятого места, - цитирует ТАСС Мещерякова. - Это всего одна игра, пусть и выигранная у такой сильной команды, которая набрала столько же очков. Нам надо продолжить настраиваться так на каждую игру, нам предстоят сложные матчи в Лиге Европы, в чемпионате с ЦСКА. Да, команда получила хороший заряд эмоций, но в любом случае команда понимает, что это только одна игра.

Поздравляю всех, команду, которая билась, тренерский штаб, главного тренера, который так настроил футболистов на такую сложную игру, весь менеджмент и, конечно, болельщиков. С учетом того, что завтра исполняется 180 лет железным дорогам России, это прекрасный подарок от команды. Ей удалось победить за счет настроя, каждый бился за товарища, даже не хочу никого выделять, выделю всю команду во главе с тренерским штабом.

Напомним, после 15 туров "Локомотив" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 32 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку "Зенита" составляет 3 балла.

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