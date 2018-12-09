Анатолий Мещеряков: "Перед введением ВАР нашему чемпионату надо учесть опыт других лиг"

Председатель Совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков выразил мнение, что перед введением системы видеопомощи арбитрам (ВАР) в чемпионате России, руководителям РПЛ надо учесть опыт других европейских лиг.

Ранее сообщалось, что ВАР будет работать в РПЛ в следующем сезоне.

– На мой взгляд, перед введением системы VAR в чемпионате России надо использовать накопленный опыт других чемпионатов, где используется данная система, – приводит слова Мещерякова ТАСС. – Также нужно попытаться традиционно не учиться на своих ошибках, а поучиться на ошибках других, хотя, с одной стороны, это очень редко получается. С другой стороны, нужно учитывать использование VAR при отрицательных температурах. Требуется продумать, насколько это будет вести к задержке игры, чтобы футболисты не мерзли вместе со зрителями, ведь если посмотреть другие чемпионаты, то все решения принимаются оперативно и никаких неудобств нет.