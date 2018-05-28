Анатолий Мещеряков – о финансовом "фэйр-плей" и трансферном бюджете "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, что на сегодняшнем заседании совета директоров клуба тема трансферного бюджета не поднималась. По его словам, он находится в рамках бюджета команды на этот год.

– Обсуждалась ли на совете директоров тема финансового "фэйр-плей"?

– Нет, не обсуждалась.

- А трансферный бюджет обсуждался?

– У нас нет отдельного трансферного бюджета, потом что все остальное лежит в рамках бюджета клуба, который определен на этот год.

– Обсуждали на совете директоров трансферные вопросы игроков, у которых заканчиваются контракт?

– Когда и если с кем-то произойдут какие-то официальные изменения – всем сообщат.

– По Ари тоже ситуацию не обсуждали?

– Еще раз повторяю, когда и если произойдут официальные изменения – всем все сообщат. Вы же знаете, что ни я, ни член совета директоров, если что-то и обсуждают, никогда не говорят раньше случившегося события. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)