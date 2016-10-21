Анатолий Мещеряков: "Некоторые судейские решения в чемпионате России кажутся странными"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков уверен, что судейские решения в чемпионате России должны обсуждаться в профессиональном кругу. При этом он отметил, что некоторые из них кажутся ему странными.

Ранее руководитель Департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов покинул свой пост. На данный момент исполняющим обязанности организации является Алексей Николаев.

"Я считаю, все должны оценивать профессионалы, у нас есть соответствующие структуры как в премьер-лиге, так и в федерации футбола, которые должны за этой ситуацией смотреть, - приводит ТАСС слова Мещерякова. - Я могу лишь высказать свое личное мнение, а люди за это отвечают. Думаю, через некоторое время им зададут вопрос: а как у нас обстоит дело с судейством? Потому что не секрет, что его уровень непосредственным образом, если мы говорим о доходах, о коммерциализации футбола, влияет на интерес к клубам, интригу и в конечном итоге на доходы клубов".

На вопрос, замечает ли он судейские ошибки в матчах "Локомотива" и как он их оценивает, Мещеряков ответил:

"Первое, я нахожусь на трибуне и могу 150 раз посмотреть повторы. Второе, я не являюсь профессионалом в трактовке футбольных правил. Без сомнения, некоторые судейские решения мне кажутся странными, но в этом должны разбираться профессионалы, это должно обсуждаться в профессиональном кругу".