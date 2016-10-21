Анатолий Мещеряков: "Некоторые судейские решения в чемпионате России кажутся странными"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков уверен, что судейские решения в чемпионате России должны обсуждаться в профессиональном кругу. При этом он отметил, что некоторые из них кажутся ему странными.
Ранее руководитель Департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов покинул свой пост. На данный момент исполняющим обязанности организации является Алексей Николаев.
"Я считаю, все должны оценивать профессионалы, у нас есть соответствующие структуры как в премьер-лиге, так и в федерации футбола, которые должны за этой ситуацией смотреть, - приводит ТАСС слова Мещерякова. - Я могу лишь высказать свое личное мнение, а люди за это отвечают. Думаю, через некоторое время им зададут вопрос: а как у нас обстоит дело с судейством? Потому что не секрет, что его уровень непосредственным образом, если мы говорим о доходах, о коммерциализации футбола, влияет на интерес к клубам, интригу и в конечном итоге на доходы клубов".
На вопрос, замечает ли он судейские ошибки в матчах "Локомотива" и как он их оценивает, Мещеряков ответил:
"Первое, я нахожусь на трибуне и могу 150 раз посмотреть повторы. Второе, я не являюсь профессионалом в трактовке футбольных правил. Без сомнения, некоторые судейские решения мне кажутся странными, но в этом должны разбираться профессионалы, это должно обсуждаться в профессиональном кругу".
Вопреки
Ни этому господину жаловаться на арбитраж - в каждом матче "Локомотив" бьет левые пенальти, решающие судьбу матчей... Вытаскивают из болота в открытую... Молодцы, что Семина пригласили... теперь московим и питерским решалам легче будет договориться без РЖДешников при дележке пьедестала. А вот в среду в Ростове был показательный матч европейского судейства для наших футбольных решал ... После которого у них уже нет оправданий организованному и согласованному "убийству" "Ростова" в чемпионате России - сколько Безбородов, Москалев и Матюнин в среднем за такую игру накидали бы дончанам карточек, не знаете ? Посчитайте в матчах с участием этих арбитров ростовчан в Питере, Грозном и Москве со спартаковскими... и в каждом КРАСНАЯ обязательна ! Так о чем этот господин говорит, на фоне по одной желтой с ГРАНДОМ Европейким и пытается убедить нас в чистоте помыслов решал со свистком и "..рюкзаком обязательств.." (МУТКО В.). Теперь эти "великие" арбитры вместе с Мутко пытаются не допустить и в нашем футболе инакомыслия и запретят прессе публиковать комментарии независимых экспертов... Натанов и даже своих Романцевых, Карпиных и Бубенов, если они не будут совпадать с мнением руководства судеского департамента и РФС ? Ну что же... мы все это уже проходили - теперь еще и в футболе. Теперь "Ростовам", "Томи" и "Амкарам" никогда не добиться правды при сомнительных победах Спартака, Зенита и ЦСКА... ну и тем более, перспектив взобраться на пьедестал. То, что делали втихоря (тащили эти клубы в ЛЧ), теперь узаконят. P.S. А вчера в Ирландии нам показали, как должны наши "великие" арбитры объективно работать на матчах "Зенита" - 4 желтых (хотя Кришито можно было потом выгонять еще за наезд на арбитра) всем хваленым защитникам беспредельщиков (и это в матче против любителькой команды !!!), а шпала Дзубиньо, оказывается вообще без нарушения правил не может играть ни в защите, ни в атаке... А что творится в нашем чемпионате имени Мутко (В.Боаш) все знаете - в матчах с участием Зенита, ЦСКА и Спартака карточки всех цветов расдают... но только их соперникам, аргументируя тем, что у этих адм. ресурсников класс выше и они умеют нарушать, не нарушая в отличие от Томичей, Амкаровцев и Ростовчан !!! Цирк, да ? Вы нас слышите, господа Левников, Бутенко и Мутко... А-У !!! Отзовитесь
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