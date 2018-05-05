Анатолий Мещеряков: "Не продлевать контракт с Семиным было бы неправильно"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал победу команды в чемпионате России сезона-2017/2018. В 29 туре РФПЛ красно-зеленые в Москве обыграли "Зенит" (1:0), гарантировав себе золото.

- У меня сейчас присутствует радость и гордость за команду, за клуб, и главного тренера, потому что мы сегодня в очередной раз показали, что у "Локомотива" есть дух и внутренний стержень. Именно этим отличается наш железный "Локомотив". А все остальное приложится. Бывают удачи и неудачи, а стержень никуда не девается.

- С Семиным переподписали контракт именно для того, чтобы он сейчас спокойно себя чувствовал?

- Я думаю, с одной стороны была некая психологическая история, но с другой стороны, вы сами понимаете, что такие контракты спонтанно не родятся. Совет директоров эту историю уже обсуждал. Все члены совета директоров сказали, что если команда, президент и главный тренер выполняют те задачи, которые поставлены на сезон, а у нас главенствует результат, то не подписывать – это уже неправильно.

- В следующем сезоне задачи будут более глобальные, чем на этот чемпионат?

- В конце мая состоится совет директоров. Не думаю, что задача изменится системно, потому что, исходя из конкурентной среды, которая сейчас существует в футболе, как минимум пять команд плюс-минус равны, а у всех остальных финансовые возможности приблизительно одинаковые, поэтому конкуренция ясна. И то, что каждый год появляется новый чемпион, это только делает интересней наш чемпионат. Смотрите, какое количество зрителей появилось. А больше всего меня умиляет количество детей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)