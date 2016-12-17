13:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Миранчук уходит? Это слухи, мы ведем переговоры по контракту"

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Руководство "Локомотива" продолжает вести переговоры о продлении контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком. Нынешнее соглашение с 21-летним футболистом заканчивается в ноябре 2017 года. Он выступает за основную команду с 2012 года. В текущем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две голевые передачи в 16 матчах чемпионата России.

– Мы ведем переговоры с Миранчуком, – цитирует ТАСС председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова. – Обсуждаем его роль в клубе в том числе. Разговоры о том, что он уходит и с кем-то уже договорился, являются слухами, которые ничем не подкреплены.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3882438

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