Анатолий Мещеряков: "Локомотиву" отдельно не платили за переименование стадиона"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что переименование названия домашнего стадиона железнодорожников состоялось в рамках рекламного пакета спонсора и клуба. Ранее в субботу было объявлено, что стадион "Локомотив" переименован в "РЖД Арену".

– Речи о продаже стадиона не идет, смена названия произошла в рамках существующего рекламного пакета, – цитирует ТАСС Мещерякова. – Это повышение эффективности существующего взаимодействия рекламодателей, спонсора и клуба. Мы двигаемся по нормальному пути в направлении повышения эффективности данного взаимодействия.

Напомним, стадион "Локомотив" был построен в 2002 году. Летом 2017 года арена была модернизирована. Ее вместимость составляет 27 320 зрителей.