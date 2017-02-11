Анатолий Мещеряков: "Локомотиву" непросто взыскать долг с Диарра"

Председатель совета директоров "Локомотива", вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков отметил, что клуб рассчитывает взыскать долг с бывшего полузащитника команды Лассана Диарра. Однако, по его словам, это сложный процесс.

- С Диарра проблема в том, что денег должен именно он, не клуб, а лично игрок. Поэтому это процесс не быстрый и сложный. Но мы, конечно, надеемся получить эти деньги, - цитирует ТАСС Мещерякова.

Диарра выступал за "Локомотив" с 2013 по 2014 год. Перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник не явился на тренировочный сбор, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров федерации признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере 10,5 миллиона евро.