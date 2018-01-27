Анатолий Мещеряков: "Локомотив" уже усилился - вернулись три травмированных игрока"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков назвал восстановление от травм вратаря Маринату Гильерме, защитника Ведрана Чорлуки и нападающего Ари усилением для команды перед второй частью сезона. По его словам, железнодорожникам необходимо сохранить командную химию.

Отметим, что "Локомотив" в эти минуты проводит товарищеский матч против "Эстерсунда" (счет 2:1 к 56-й минуте встречи). Гильерме и Чорлука вышли на поле в стартовом составе, Ари вышел на замену на 46-й минуте вместо Эдера.

- Мы уже усилились - вернулись три травмированных игрока, - цитирует ТАСС Мещерякова. - Сейчас нам главное - сохранить командную химию, которая на отличном уровне. Не думать о чемпионстве, а продолжать так же работать и играть.

Не думаю, что у них (братьев Антона и Алексея Миранчуков) есть повод куда-то уходить. Они - наши воспитанники, играют в основной команде, им доверяет тренер и их приглашают в сборную, им в удовольствие выступать за "Локомотив". Зачем искать добра от добра?

Напоним, после 20 туров чемпионата России "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. У занимающего вторую строчку "Зенита" 37 баллов.