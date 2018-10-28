Анатолий Мещеряков: "Локомотив" показал качественный футбол"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 12-го тура чемпионата России против "Енисея" (3:0) отметил, что железнодорожники показали качественный футбол.

– На мой взгляд, "Локомотив" показал качественный футбол, была приличная игра, – цитирует ТАСС Мещерякова. – Сегодня мы заработали важные три очка, забили три мяча, поэтому я думаю, что нужно просто поздравить игроков с победой.

Позволит ли эта победа команде перезагрузиться после домашнего поражения от "Порту"? Не хочется вспоминать прошлое. Мы всегда идем вперед и готовимся от матча к матчу.