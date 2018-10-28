16:28 | Футбол — РПЛ

Анатолий Мещеряков: "Локомотив" показал качественный футбол"

Обсудить
0

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 12-го тура чемпионата России против "Енисея" (3:0) отметил, что железнодорожники показали качественный футбол.

На мой взгляд, "Локомотив" показал качественный футбол, была приличная игра, – цитирует ТАСС Мещерякова. – Сегодня мы заработали важные три очка, забили три мяча, поэтому я думаю, что нужно просто поздравить игроков с победой.

Позволит ли эта победа команде перезагрузиться после домашнего поражения от "Порту"? Не хочется вспоминать прошлое. Мы всегда идем вперед и готовимся от матча к матчу.

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...