Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов установить систему ВАР за свой счет"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал "СЭ" инициативу РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации со следующего сезона системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.

– "Локомотив" всегда говорил о том, что эта система поможет судьям принимать правильные решения, – сказал Мещеряков.

– То есть "Локо" не против внедрения ВАР за свой счет?

– Мы готовы установить ВАР у себя на стадионе, если будет принято решение, что необходимо оборудовать системой все арены.

– Но справедливо ли, что клубы должны платить сами? Многие ведь просто не в состоянии пойти на такие расходы.

– Мы играем в футбол и есть определенные требования к оборудованию стадиона, к обеспечению безопасности, к качеству газона. Если примут такое решение, то всем придется его выполнять. (Арман Мкртчян)