Анатолий Мещеряков: "Локомотив" готов рассмотреть варианты с переименованием стадиона"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что клуб готов рассмотреть вопрос переименования стадиона. По словам Мещерякова, все зависит от суммы и объема средств в рамках договора.

– Мы рассматриваем те варианты, которые нам принесут определенные средства, – приводит ТАСС слова Мещерякова. – В нашей жизни возможно все, все зависит от суммы и объема средств в рамках договора. Но это оперативная деятельность клуба, так что вопрос лучше адресовать менеджменту, и я не знаю, ведутся ли такие переговоры или нет. Если предложения будут, они придут на совет директоров и будут докладывать.

Доволен ли динамикой привлечения болельщиков на стадион? А вы считаете, что за несколько месяцев можно существенно поменять то, что накосорезал предыдущий менеджмент? Вы глубоко заблуждаетесь. Считаю, что руководство клуба в плане маркетинга и работы с болельщиками располагается на правильном пути.

"Когда должны быть видны результаты? Это рассматривается на заседаниях совета директоров, по итогам сезона посмотрим, что удалось поменять.