Анатолий Мещеряков: "Локомотив" будет приглашать Семина на заседания совета директоров"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что будет приглашать главного тренера команды Юрия Семина на заседания. Он также добавил, что сегодня не обсуждалось финансирование клуба на следующий год, бюджет будет утверждаться в декабре.

– Был рабочий совет директоров. Мы договорились, что будем приглашать главного тренера (Юрия Семина – Прим. "СЭ"), слушать его, – приводит ТАСС слова Мещерякова. - Сегодня он рассказал, какие у него есть вопросы, что собирается делать дальше, какие именно вопросы – это наше внутреннее дело.

Финансирование на следующий год не обсуждали. Бюджет будет утверждаться в конце декабря.

Напомним, после 12 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка.