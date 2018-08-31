Анатолий Мещеряков: "Локомотив" будет играть с "Краснодаром" только на победу"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что в 6-м туре чемпионата России против "Краснодара"​ красно-зеленые будут играть на победу. По его словам, команде не нужно дополнительной мотивации.

– Будем играть с "Краснодаром" только на победу, – цитируют "Известия" Мещерякова. – Этот матч будет иметь принципиальный характер не только для Смолова, но и для всех игроков нашего клуба. В концовке прошлого сезона мы проиграли им. Думаю, то поражение еще осталось у всех в памяти, поэтому дополнительной мотивации не нужно. Главное – подойти в хорошем физическом состоянии.

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