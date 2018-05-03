Анатолий Мещеряков: "Локо" продлил контракт с Семиным? Давайте говорить по факту"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что клуб продлит контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.
– Готов говорить на эту тему только по факту, – сказал Мещеряков.
– Вы говорили, что Семин выполнил все поставленные перед ним задачи. Значит, контракт будет продлен?
– Задачи выполнил и тренер, и руководство клуба, и президент. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
д-р Хряк
Странный малый, как тут персонаж бу-га- га. Чел уже покойник, а он жывой )))
00:11
Непорочный как ТИ
что ж тогда петушок воду мутит
00:04
bax24
ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ГЕРКУСА ЛОКО ЕЩЕ НЕ ЧЕМПИОН!ГЕРКУС "ПЯТАЯ КОЛОННА"!
23:40 3 мая