23:22 3 мая | Футбол — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Локо" продлил контракт с Семиным? Давайте говорить по факту"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что клуб продлит контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

– Готов говорить на эту тему только по факту, – сказал Мещеряков.

– Вы говорили, что Семин выполнил все поставленные перед ним задачи. Значит, контракт будет продлен?

– Задачи выполнил и тренер, и руководство клуба, и президент. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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д-р Хряк

Странный малый, как тут персонаж бу-га- га. Чел уже покойник, а он жывой )))

00:11

Непорочный как ТИ

что ж тогда петушок воду мутит

00:04

bax24

ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ГЕРКУСА ЛОКО ЕЩЕ НЕ ЧЕМПИОН!ГЕРКУС "ПЯТАЯ КОЛОННА"!

23:40 3 мая

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