Анатолий Мещеряков: "Локо" поплатился за минутную расслабленность"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" прокомментировал поражение команды от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России. Представитель руководства железнодорожников выразил уверенность в том, что игроки проявят характер в двух оставшихся турах премьер-лиги.

– Есть ли вопросы к судейству? Был ли пенальти?

– Скажу честно. Пусть разбираются специалисты. У нас же есть соответствующие органы.

– То есть у вас не сложилось четкого впечатления – был пенальти или нет?

– Не комментирую.

– Результат игры закономерен?

– Я считаю, что команда боролась. Поплатились за минутную расслабленность. Но все еще впереди. "Локомотив" отличается характером. Думаю, в ближайшее время мы его проявим.

– Команда была в шаге от чемпионства. Теперь не сломается?

– Уверен, что нет! Да много было всяких комментариев по поводу шансов "Локомотива". Осталось две игры. Нормально движемся. Чемпионство? Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. У меня такой принцип. Будем готовиться к следующей встрече и постараемся показать свои лучшие качества. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Для завоевания чемпионского титула "Локомотиву" в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало - 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским "Арсеналом" (13 мая, 14.00 по московскому времени).

Полностью интервью Мещерякова - скоро в "СЭ"