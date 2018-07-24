Анатолий Мещеряков: "Контракт Крыховяка "Локо" полностью удовлетворяет"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что руководство клуба довольно условиями контракта с Гжегожем Крыховяком. Железнодорожники взяли хавбека сборной Польши в аренду у "ПСЖ".

- Я не буду раскрывать детали сделки, но контракт нас полностью удовлетворяет. Менеджмент клуба над ним очень долго работал – и генеральный директор, и спортивный директор, - цитирует "Р-Спорт" Мещерякова. - Условия, повторюсь, нас полностью удовлетворяют. Мы говорили о точечных усилениях, вот приход Крыховяка тому подтверждение. Без сомнения, этот футболист усилит команду.

Тут речь идет не только о конкуренции с Денисовым. Но нам предстоит много игр в разных турнирах и, соответственно, мастерство главного тренера Юрия Павловича позволит максимально эффективно использовать наших футболистов. А в целом, что касается конкуренции, то она никогда не мешала, а только наоборот - делала игроков лучше.

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