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Анатолий Мещеряков:
"Комментарии по Самедову будут в случае его ухода из "Локомотива"

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Александр САМЕДОВ (справа) возвращается в "Спартак".Самедов подпишет контракт со "Спартаком" на 2,5 года

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что будет давать комментарии относительно будущего полузащитника Александра Самедова в случае ухода игрока из команды. Сегодня нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич на своей странице в Instagram попрощался с Самедовым.

– Каждый может попрощаться с каждым, – приводит ТАСС слова Мещерякова. – Давайте не будем загадывать, потому что комментировать пока нечего. Когда будет состоявшийся факт, тогда и будут комментарии.

На этой неделе 32-летний россиянин был переведен в дубль железнодорожников после разговора с Семиным. По данным "СЭ", в ближайшее время Самедов станем игроком "Спартака".

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3840055

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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