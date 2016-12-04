Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что будет давать комментарии относительно будущего полузащитника Александра Самедова в случае ухода игрока из команды. Сегодня нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич на своей странице в Instagram попрощался с Самедовым.

– Каждый может попрощаться с каждым, – приводит ТАСС слова Мещерякова. – Давайте не будем загадывать, потому что комментировать пока нечего. Когда будет состоявшийся факт, тогда и будут комментарии.

На этой неделе 32-летний россиянин был переведен в дубль железнодорожников после разговора с Семиным. По данным "СЭ", в ближайшее время Самедов станем игроком "Спартака".

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