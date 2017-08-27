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13:17 | Футбол — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Игра "Локомотива" показывает, что есть возможности для ее улучшения"


Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков по итогам матча 8-го тура чемпионата России против "Урала" (2:1) отметил, что игры железнодорожников с коллективом из Екатеринбурга всегда получаются непростыми. Мещеряков подчеркнул, что все футболисты москвичей сделали все для победы в минувшем матче.

– Было довольно много времени, когда мы играли очень достойно, и такую игру, которая была в первые 30 минут второго тайма, надо показывать всегда, к этому надо стремиться, – цитирует ТАСС Мещерякова. – Все футболисты вчера сделали все для победы.

Мы с "Уралом" всегда играем непросто, и то, что уральцы проиграли впервые в сезоне, тоже о многом говорит. Но игра показывает, что есть возможности для ее улучшения и усиления, и думаю, тренеры над этим будут работать.

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http://tass.ru/sport/4510599

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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