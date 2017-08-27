Анатолий Мещеряков: "Игра "Локомотива" показывает, что есть возможности для ее улучшения"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков по итогам матча 8-го тура чемпионата России против "Урала" (2:1) отметил, что игры железнодорожников с коллективом из Екатеринбурга всегда получаются непростыми. Мещеряков подчеркнул, что все футболисты москвичей сделали все для победы в минувшем матче.

– Было довольно много времени, когда мы играли очень достойно, и такую игру, которая была в первые 30 минут второго тайма, надо показывать всегда, к этому надо стремиться, – цитирует ТАСС Мещерякова. – Все футболисты вчера сделали все для победы.

Мы с "Уралом" всегда играем непросто, и то, что уральцы проиграли впервые в сезоне, тоже о многом говорит. Но игра показывает, что есть возможности для ее улучшения и усиления, и думаю, тренеры над этим будут работать.