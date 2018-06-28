Анатолий Мещеряков: "Геркус никуда не уходит из "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что на собрании акционеров клуба обсуждалось переименовании должности президента в генерального директора.

- Правда, в что в "Локомотиве" больше не будет должности президента клуба, она переименована в должность "генеральный директор"?

- Протокол собрания еще не подписан. Это даже не переименование, а просто изменения в уставе.

- Геркус никуда не уходит?

- Никто никуда не уходит. Речь идет просто о косметических изменения в названиях. Даже функционал никакой не поменялся. (Виталий АЙРАПЕТОВ)