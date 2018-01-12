Анатолий Мещеряков: "Фернандеш в "Интере"? Он нужен "Локомотиву"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков опроверг слухи о том, что полузащитник команды Мануэл Фернандеш может перейти в "Интер". Ранее португальские СМИ сообщали, будто клубы уже начали переговоры по трансферу.

– У Фернандеша действующий контракт в "Локомотиве" до 2019 года. Он является футболистом "Локомотива", и он нам нужен, – цитирует "Р-Спорт" Мещерякова. – Если до меня это (переговоры о трансфере) не дошло, значит, что никакой конкретики нет вообще. Я тоже хочу (Криштиану) Роналду бесплатно, но что теперь сделать.

Фернандеш нам нужен, и считаю, что в "Локомотиве" у него достаточно игрового времени, чтобы расти и чтобы подготовиться к чемпионату мира в составе сборной Португалии. Может, отдельные португальские игроки боятся конкуренции в сборной и пытаются раздувать такую историю.