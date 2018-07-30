Анатолий Мещеряков: "Если устанавливать ВАР, то на всех стадионах чемпионата России"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 1-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0) отметил, что система видеопомощи арбитрам (ВАР) должна быть установлена на всех стадионах. По его словам, все участники соревнований должны быть в равных условиях.

- Говорить о том, что какой-то клуб будет в индивидуальном порядке что-то устанавливать, в корне неправильно, - приводит "Р-Спорт" слова Мещерякова. - Если и устанавливать, то на всех стадионах, чтобы все играли в равных условиях. Все арены должны быть оборудованы ВАР или надо предъявлять более жесткие требования к судьям или принимать какие-то другие меры, чтобы подобных ошибок не было. Тем более чемпионат мира показал, что это возможно сделать. Если будет такое решение, то мы установим.