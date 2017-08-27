Анатолий Мещеряков: "Эдер - хорошее приобретение для "Локомотива", учитывая его зарплату"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что нападающий Эдер является сильным футболистом, учитывая низкую заработную плату. Ранее в СМИ сообщалось о том, что португалец будет получать в московском клубе менее миллиона евро в год.

- Игрок любой сборной, а особенно той, которая становилась чемпионом Европы, доказывает, что у него есть мастерство и достоинство, - цитирует ТАСС Мещерякова. - За ту зарплату, с которой мы его арендовали, это очень хорошее приобретение для команды. А когда он появится на поле, зависит от тренера, но я думаю, что в самое ближайшее время. Это усиление команды.

Трансферное окно еще не закрыто. Это не значит, что мы что-то ведем или не ведем, просто время еще есть у всех.