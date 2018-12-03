Анатолий Мещеряков: "Деталей гибели Ломакина пока не знаю"

Председатель Совета директоров "Локомотива"​ в разговоре с корреспондентом "СЭ" высказался о гибели полузащитника молодежного состава железнодорожников Андрея Ломакина. Накануне игрок был найден мертвым в Москве под открытым небом. По нашей информации, причиной могло стать переохлаждение.

– Могу выразить глубочайшие соболезнования родителям и близким, – сказал Мещеряков. – Деталей пока не знаю.

Ранее в СМИ появилась информация о пропаже 18-летнего футболиста, а позже – о его смерти. Это подтвердил официальный сайт "Локо". Ломакин посещал академию железнодорожников с 2007 года и в прошлом сезоне дебютировал в молодежном первенстве России. (Евгений Белоусов)