Анатолий Мещеряков: "Даже не сомневаюсь – Семин и Геркус сработаются в новом сезоне"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" прокомментировал резонансный пост главного тренера команды Юрия Семина на его странице в Инстаграме. Наставник действующего чемпиона России призвал президента клуба Илью Геркуса "не отделять тренера от клуба".

– Семин прямо говорит Геркусу: "Это не ваш частный клуб". Нет конфликта? Удастся ли вам их помирить?

– А чего мирить? Главное, чтобы работали нормально. Моя задача, чтобы работала система. Никаких опасений у меня нет. У каждого может быть свое мнение. Не надо реагировать на эмоциональное высказывание.

– Уверены, что Семин и Геркус сработаются в новом сезоне?

– Я даже не сомневаюсь в этом. Каждый талантливый человек – эмоционален. И складывать талантливых людей в одно целое – непросто.

– Но здесь речь идет о селекции перед Лигой чемпионов…

– Я вам еще раз говорю. В клубе сложилась система принятия решений. Один человек не решает сам ничего. У нас выстроен правильный процесс, который позволяет учитывать мнение тренера, спортивного директора, президента. Все это выносится на совет директоров. А на совете директоров точно сидят не бестолковые люди. А все остальное – эмоции. Это эмоции не на действия, а на слова.

– Правда, что разногласия между Семиным и Геркусом возникли потому, что главный тренер пытается приобрести игроков только двух агентов – Барбозу и Селюка?

– Вообще не знаю. Юрий Палыч вообще ни с какими агентами не работает. Он тренер! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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