20:05 | Футбол — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Через год-два братья Миранчук станут лучшими на европейской арене"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России выразил мнение, что через некоторое время братья Алексей и Антон Миранчук станут одними из лучших футболистов в Европе.

- Год назад еще никто не знал про Антона Миранчука, - сказал Мещеряков. - А вы посмотрите, как они с братом раскрылись. Еще годик-другой и ребята на европейской арене будут лучшими игроками. Наглости им побольше.

- Ни тот, ни другой точно не покинут команду летом?

- У них контракт. Я думаю, они сами не захотят покидать команду, в которой они фактически родились, играют, где им доверяет главный тренер. И Лига чемпионов впереди, чтобы набраться опыта. 

- "Локомотив" стал чемпионом. Означает ли это, что команде не требуется усиление?

- Я всегда говорю, что когда и если что-то случится – вы все узнаете. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Flamenco

Mao11 ------- Не смешите мои старые носки! 20:37 --------------- +++++!

21:05

hant64

Мещеряков, ты чего там куришь? Миранчукам до лучших как до луны - косоногим футболистам никогда лучшими не стать, поздно уже кривоногость исправлять. Смотрел за обоими в золотом матче - сказать, что не впечатлили, значит, не сказать ничего. И это одни из главных надежд в сборной на домашнем ЧМ. Ужас какой-то нереальный.

20:54

shpasic

видели мы их против Атлетико: 1-8.

20:49

DMITRY123456

Если в "Спартак" перейдут

20:47

Mao11

Не смешите мои старые носки!

20:37

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