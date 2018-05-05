Анатолий Мещеряков: "Через год-два братья Миранчук станут лучшими на европейской арене"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России выразил мнение, что через некоторое время братья Алексей и Антон Миранчук станут одними из лучших футболистов в Европе.

- Год назад еще никто не знал про Антона Миранчука, - сказал Мещеряков. - А вы посмотрите, как они с братом раскрылись. Еще годик-другой и ребята на европейской арене будут лучшими игроками. Наглости им побольше.

- Ни тот, ни другой точно не покинут команду летом?

- У них контракт. Я думаю, они сами не захотят покидать команду, в которой они фактически родились, играют, где им доверяет главный тренер. И Лига чемпионов впереди, чтобы набраться опыта.

- "Локомотив" стал чемпионом. Означает ли это, что команде не требуется усиление?

- Я всегда говорю, что когда и если что-то случится – вы все узнаете. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры