Анатолий Мещеряков: "Чемпионская гонка для "Локомотива" не завершена"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 22-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:0) отметил, что его команда не думает о чемпионстве. После победы в Екатеринбурге железнодорожники оторвались от "Спартака" и ЦСКА на 8 очков.

– Чемпионская гонка закончена?

– Нет.

– То есть вы думаете, что кто-то, кроме "Локо", может занять первое место?

– Нет, нет, нет. Мы сейчас вообще не думаем ни о какой чемпионской гонке и медалях. Наши мысли – о следующей игре, к которой мы уже готовимся. (Андрей СИЗЯКИН)