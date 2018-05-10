Анатолий Мещеряков: "Бюджет "Локомотива" достаточен для выступлений в Лиге чемпионов"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "Известиям" отметил, что у клуба все в порядке с финансами. По его мнению, у красно-зеленых достаточный бюджет для участия в Лиге чемпионов.
– Чемпионство как-то повлияет на финансовую ситуацию в клубе и какова она на данный момент?
– С одной стороны, с финансами все в порядке, с другой – не все так просто. Но для этого и существует менеджмент клуба, который с этим работает. В целом могу сказать, что все нормально.
– В связи с выходом команды в Лигу чемпионов планируется ли увеличение бюджета и расходов на трансферы?
– Я считаю, что бюджет "Локомотива" и сейчас достаточен для того, чтобы ставить перед собой задачу по достойному выступлению в Лиге чемпионов.
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https://iz.ru/740463/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/anatolii-meshcheriakov-u-loko-dostatochnyi-biudzhet-dlia-ligi-chempionov