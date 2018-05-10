Анатолий Мещеряков: "Бюджет "Локомотива" достаточен для выступлений в Лиге чемпионов"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков​ в интервью "Известиям" отметил, что у клуба все в порядке с финансами. По его мнению, у красно-зеленых достаточный бюджет для участия в Лиге чемпионов.

– Чемпионство как-то повлияет на финансовую ситуацию в клубе и какова она на данный момент?

– С одной стороны, с финансами все в порядке, с другой – не все так просто. Но для этого и существует менеджмент клуба, который с этим работает. В целом могу сказать, что все нормально.

– В связи с выходом команды в Лигу чемпионов планируется ли увеличение бюджета и расходов на трансферы?

– Я считаю, что бюджет "Локомотива" и сейчас достаточен для того, чтобы ставить перед собой задачу по достойному выступлению в Лиге чемпионов.