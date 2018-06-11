Анатолий Мещеряков: "Братья Миранчук нужны "Локомотиву". Планов продать их у нас нет"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" рассказал о селекционных планах команды на летнее трансферное окно. Также руководитель высказался о сообщениях, согласно которым "Зенит" сделал официальное предложение по покупке Алексея Миранчука.

– Правда ли, что у клуба нет денег на новичков, и чтобы кого-то купить, нужно кого-то продать?

– На Роналду у нас денег нет.

– А на игроков попроще?

– Бюджет клуба достаточен для достойного выступления во всех турнирах, где он принимает участие. Об этом я уже говорил не один раз. В "Локомотиве" нет и не было отдельного бюджета на трансферы. Обсуждать какие-то гипотетические деньги на трансферы не представляется возможным, потому что у вас нет понимания, как устроен бюджет клуба.

– То есть в случае необходимости "Локомотив" приобретет нужного футболиста?

– В случае необходимости "Локомотив" решит вопросы, которые перед ним стоят.

– Действительно ли у "Локомотива" есть официальное предложение от "Зенита" по Алексею Миранчуку?

– А еще у нас есть предложения по всем игрокам от "Манчестер Сити", "Реала", "Ювентуса" и "Баварии". Ну бред! Если в "Локомотиве" произойдет сделка по какому-то игроку, то все об этом узнают. Это первое. В-вторых, у братьев Миранчук действующие контракты с клубом, и они нужны команде. Планов продать их у нас нет. Естественно, за исключение, если нам поступит предложение на 100 миллионов.

– Почему на сайте РЖД до сих пор не появилось новости о чемпионстве "Локомотива"? Компания стыдится или в чем сложность?

– Нет. Была такая новость.

– Дважды перерыл сайт РЖД, но этого пресс-релиза не нашел.

– Точно был пресс-релиз, его со мной согласовывали. Также сообщения были в корпоративных изданиях "Гудок" и "РЖД-ТВ", которые посвятили этому событию отдельные материалы и отдельные передачи. (Андрей СИЗЯКИН)

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