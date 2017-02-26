15:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Болельщики "Локомотива" будут оценивать Миранчука по игре"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что болельщики клуба не будут травить полузащитника Алексея Миранчука за историю с сорвавшимся переходом в "Рубин". В субботу президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что "Локомотив" в минувшее зимнее трансферное окно согласовал с казанцами трансфер Миранчука, однако переход не состоялся из-за того, что агенты игрока не смогли договориться с "Рубином".

- У нас есть действующий контракт, - цитирует ТАСС Мещерякова. - Если не произошло каких-то изменений, значит, его условия изменений, которые должны были произойти, не устроили. Нет ли опасения, что болельщики будут его гнобить? Думаю, у нас болельщики - понимающие в футболе люди, и они оценивают игроков по тому, что те показывают на футбольном поле.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4051738

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КОММЕНТАРИИ (1)
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кубань чемпион

Отдадите им серебро в классической эстафете. Если нет! Вы лицемеры.

15:52

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