Анатолий Мещеряков: "Болельщики "Локомотива" будут оценивать Миранчука по игре"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что болельщики клуба не будут травить полузащитника Алексея Миранчука за историю с сорвавшимся переходом в "Рубин". В субботу президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что "Локомотив" в минувшее зимнее трансферное окно согласовал с казанцами трансфер Миранчука, однако переход не состоялся из-за того, что агенты игрока не смогли договориться с "Рубином".

- У нас есть действующий контракт, - цитирует ТАСС Мещерякова. - Если не произошло каких-то изменений, значит, его условия изменений, которые должны были произойти, не устроили. Нет ли опасения, что болельщики будут его гнобить? Думаю, у нас болельщики - понимающие в футболе люди, и они оценивают игроков по тому, что те показывают на футбольном поле.