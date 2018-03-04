Анатолий Мещеряков: "Билеты все проданы. Некоторых болельщиков отпугнула погода"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 21-тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком", который завершился вничью (0:0) отметил, что команды показали комбинационный футбол с желанием и опасными моментами. Он добавил, что все билеты на матч были проданы, но не все зрители решили пойти на игру в такую погоду.

- Огорчены, что не удалось собрать аншлаг на трибунах?

- Билеты-то все проданы. В последнюю неделю самое большое количество звонков у меня было по поводу билетов. Просили помочь достать. Я думаю, что люди просто не дошли на стадион, исходя из погоды.

- Какая-то команда показала чемпионскую игру?

- Я думаю, желание у всех было, комбинационный футбол был, опасные ситуации были. Что еще надо для футбола?

- Как считаете, "Локомотиву" повезло? В одном из эпизодов мяч был вынесен из пустых ворот. Или игра была равная?

- Если счет 0:0, значит, игра была равная.

- "Локомотив" думал, чтобы сделать крышу над стадионом. Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?

- Мы даже в предпроекте еще не смотрели на эту историю. Я, и совет директоров смотрим на любую переделку на стадионе с точки зрения бизнес проекта. Если мы говорим о футболе, как о бизнесе. Если увидим, что это дает окупаемость и какой-то результат – будем смотреть дальше.

- Сегодня в соцсетях "Локомотива" был анонс, что будущий чемпион встречается с действующим. Поторопились?

- Я всегда говорю, как профессиональный спортсмен в прошлом, что терпеть не могу загадывать раньше одного матча. Или ты настраиваешься на каждую следующую игру или блеск золотых медали все у тебя затмит и на этом можно все закончить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)