Анатолий Мещеряков: "Бердыев летом сменит Семина? Слухи не комментирую"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что летом главного тренера железнодорожников Юрия Семина может сменить Курбан Бердыев. По его словам, подобная информация - бред и сравнима с надписями на заборе.

- Одно из казанских СМИ написало, что летом главного тренера "Локомотива" Юрия Семина сменит Курбан Бердыев. Сообщается, что Бердыев достиг принципиальной договоренности с руководством клуба. Как могли бы прокомментировать данную информацию?

- Слухи и надписи на заборе я не комментирую и вообще не говорю о них. Бред я не комментирую. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Бердыев в "Локо" – что за этим стоит