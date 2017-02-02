13:18 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Бердыев летом сменит Семина? Слухи не комментирую"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что летом главного тренера железнодорожников Юрия Семина может сменить Курбан Бердыев. По его словам, подобная информация - бред и сравнима с надписями на заборе. 

- Одно из казанских СМИ написало, что летом главного тренера "Локомотива" Юрия Семина сменит Курбан Бердыев. Сообщается, что Бердыев достиг принципиальной договоренности с руководством клуба. Как могли бы прокомментировать данную информацию?

- Слухи и надписи на заборе я не комментирую и вообще не говорю о них. Бред я не комментирую. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Бердыев в "Локо" – что за этим стоит 

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