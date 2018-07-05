Анатолий Мещеряков: "Ари? Когда и если оформим контракт, сообщим об этом"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не стал подробно комментировать позицию клуба по поводу продления сотрудничества с бразильским форвардом Ари.

- Когда и если контрактные обязательства с этим игроком будут оформлены, мы об этом сообщим, - заявил Мещеряков.

Напомним, что 32-летний форвард стал чемпионом России в составе железнодорожников, выступая на правах аренды. В 8 матчах минувшего сезона он забил один гол и пропустил большую часть сезона из-за травмы. Агент футболиста заявил "СЭ", что представители московского клуба не предлагали его клиенту продолжить сотрудничество. Контракт бразильца с "Краснодаром" завершается через год. (Евгений БЕЛОУСОВ)