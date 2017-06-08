Анатолий Мещеряков: "Алексей Миранчук принял правильное решение, продлив контракт с "Локо"

Председатель Совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что новое трудовое соглашение полузащитника команды Алексея Миранчука с клубом ценно для футболиста не только с финансовой точки зрения, но и главным образом с точки зрения его профессионального роста. "Локомотив" во вторник объявил о подписании нового контракта с 21-летним хавбеком на четыре года.

– Все меняется, игрок оценил перспективы нахождения в клубе, и в его возрасте это вопрос не только и не столько денег, а вопрос дальнейшего роста, – цитирует "Р-Спорт" Мещерякова. – И в будущем получения уже других денег. С точки зрения развития этого конкретного игрока все эксперты говорили, что ему предпочтительнее оставаться в "Локомотиве". Игрок принял правильное решение.