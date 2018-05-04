Анатолий Мещеряков: "Алексей и Антон Миранчуки нужны "Локомотиву"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" заявил, что клуб хочет сохранить Алексея и Антона Миранчуков.
– Готов ли "Локомотив" в принципе рассматривать вариант трансфера Миранчуков в российские команды?
– На сегодня они – игроки ФК "Локомотив". Мастерами они тоже стали здесь, и нужны клубу. (Андрей СИЗЯКИН)
Анатолий Мещеряков: "Мне ничего неизвестно о конфликте Геркуса с Семиным" //
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