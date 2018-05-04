21:20 | Футбол — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Алексей и Антон Миранчуки нужны "Локомотиву"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" заявил, что клуб хочет сохранить Алексея и Антона Миранчуков.

– Готов ли "Локомотив" в принципе рассматривать вариант трансфера Миранчуков в российские команды?

– На сегодня они – игроки ФК "Локомотив". Мастерами они тоже стали здесь, и нужны клубу. (Андрей СИЗЯКИН)

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Турнирная таблица чемпионата России

 

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