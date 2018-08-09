Анатолий Мещеряков: "9 миллионов за Смолова? Пресса часто преувеличивает реальные цифры"

Председатель правления "Локомотива" Анатолий Мещеряков​ не стал разглашать условия трансфера форварда "Краснодара" Федора Смолова в состав железнодорожников. В то же время он добавил, что сделка полностью устраивает "Локо".

– Насколько сложным получился трансфер Смолова из "Краснодара" в "Локомотив"?

– Любой трансфер просто не дается. Но если, прежде всего, игрок и его представители настроены на футбол и футбольные результаты, в том числе, и команды – то договориться можно всегда.

– С "Краснодаром" переговоры были сложными?

– Ни одни переговоры простыми не бывают.

– Как будете расплачиваться за трансфер – это будет рассрочка или единый платеж?

– Условия сделки мы не разглашаем, но они полностью нас удовлетворяют.

– Сумма сделки 9 миллионов евро?

– Отвечу вам цитатой профессора Преображенского: "Не читайте до обеда советских газеты". Это касается всех цифр, которые фигурировали в прессе. Все они, мягко говоря, не соответствуют действительности. И зачастую они просто преувеличены. (Андрей СИЗЯКИН)