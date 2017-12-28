Анатолий Давыдов: "Уйдет время, чтобы разобраться в специфике работы главы академии "Зенита"

Бывший главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов сказал, что перед назначением на должность руководителя академии питерцев он обсуждал этот вопрос с президентом клуба Сергеем Фурсенко и советником председателя правления Максимом Митрофановым. Экс-наставник команды ФНЛ стал главой академии 27 декабря, а его место занял бывший полузащитник сине-бело-голубых Константин Зырянов.

– За все время, что я в "Зените", я еще никогда не отказывался от работы, которую мне предлагало руководство, – цитирует официальный сайт "Зенита" Давыдова. – Если мне доверяют, я всегда готов работать. Это было и в 1998 году, когда принял команду после Анатолия Федоровича Бышовца, и в 2009-м после Дика Адвоката. Я всегда соглашался, хотя и с небольшой тревогой, и результата мы добивались неплохого.

Мечта многих футболистов – отдать родному клубу столько времени, а я, если посчитать, в качестве игрока и тренера работаю в нем около сорока лет. Всю жизнь я занимался практической деятельностью, но сейчас будем перестраиваться на новую волну.

Мы встречались с Сергеем Александровичем Фурсенко и Максимом Львовичем Митрофановым, они обозначили мои задачи и сказали не тревожиться: при возникновении каких-либо организационных вопросов на новой должности они все подскажут и направят в нужное русло.

Также мы обговорили, что необходимо более качественно готовить наших молодых игроков. Если для их развития необходимо будет что-то скорректировать в методической работе – вопросов нет, сделаю. Хочется, чтобы на новой должности у меня была не только хозяйственная деятельность, но и спортивная составляющая. Чтобы я мог что-то подсказать в тренировочном процессе, чтобы тренеры всегда могли со мной советоваться.

Конечно, на первом этапе уйдет некоторое время, чтобы разобраться в специфике новой для меня работы. Постепенно выстроится четкая схема. У нашей Академии хорошие тренеры, которые уже набрались опыта, знают и любят свою работу. Так что уверен, что вместе мы найдем решения, которые помогут улучшить подготовку молодых игроков.