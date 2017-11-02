Анатолий Давыдов: "У Кокорина пропал фарт"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Давыдов, который сейчас руководит второй командой сине-бело-голубых, в интервью "СЭ" отметил, что нападающий питерцев Александр Кокорин в скором времени улучшит свою реализацию. По словам специалиста, у форварда пропал фарт.

- В Лиге Европы "Зенит" выиграл все три матча, но в премьер-лиге не все ладится - всего два очка в последних четырех встречах, крупное поражение от "Локомотива" на своем поле. В чем проблема?

- Еврокубки всегда дают хороший настрой. Все хотят проверить себя на этом уровне, показать командный футбол, свой стиль. Что касается чемпионата… Против "Локомотива" у "Зенита" удачно складывался первый тайм - создали достаточно моментов, чтобы забить голы и набрать очки, но так сложилось, что не забили и при этом потеряли чувство опасности. Во второй половине захотели исправить упущения в реализации, раскрылись больше, чем нужно, а в итоге попались на контратаках. Часто соперники играют против "Зенита" вторым номером, закрываются. Это объяснимо - футболисты петербуржцев сильнее многих оппонентов в исполнительском мастерстве, в технике. Такая оборонительная тактика достаточно изучена, но время от времени она срабатывает.

- Даже Манчини отметил тот факт, что перестал забивать Кокорин и это, пусть и не катастрофа, но проблема. Что случилось?

- Просто против него принялись играть внимательнее, стало больше подстраховки. Это вполне естественно. Тренеры соперников дают установку действовать против Кокорина с особой концентрацией, включается групповой отбор. Нападающего либо сразу атакуют двое, либо один защитник отбирает, а второй подстраховывает. Еще стали внимательнее играть против него в штрафной. В последних матчах были моменты, когда Кокорин должен был забивать, но у него пропал фарт. Ничего страшного - в "Зените" есть другие хорошие нападающие, которые обязаны взять бомбардирское бремя на себя. Играть за счет Кокорина, который оттягивает на себя двоих-троих защитников. Нужно использовать свободные зоны, агрессивнее угрожать воротам. Раз Александру стали больше уделять внимания, значит, пора проявлять лидерские качества и другим игрокам.

- Что делать самому Кокорину, чтобы вернуть везение? Некоторые советуют нападающим при голевой засухе забить из офсайда…

- Или Рукой Бога! (смеется). Думаю, у Кокорина хватит мастерства, чтобы забить по правилам. Он обязательно найдет свой момент, заработает голы работой на тренировках. Да и тренеры придумают, как улучшить реализацию. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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