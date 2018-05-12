Анатолий Бышовец: "Запретить профессиональный футбол? В этом нет никакой логики"

Олимпийский чемпион-1988, член технического комитета РФС Анатолий Бышовец не видит здравого зерна в результатах соцопроса, согласно которым 49 процентов респондентов выступили за запрет профессионального футбола и направление тратящихся в нем средств на развитие ДЮСШ.

В исследовании, проведенном Superjob, еще 28 процентов высказались против этого, а еще 23 не определились со своей позицией. Всего опрошено 1600 человек старше 18 лет в 287 населенных пунктах в период с 4 по 7 мая.

– Что скажете по поводу результатов опроса?

– Не думаю, что это предложение имеет под собой здравую почву, а, главное, в нем нет логики. Деньги, которые поступают в футбольные клубы, это и спонсорские вложения, и то, что зарабатывают сами ФК. Речь может идти только об одном: вопрос не в размер финансирования, а в том, как им распоряжаются. И потом, у нас есть и частные команды, например, "Краснодар", "Спартак". Нужно понимать значение профессионального футбола, как спорта и как часть того, что представляет нашу страну на мировом уровне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)